Усього один засіб позбавить кухонні рушники від сморіду: що додати у воду при пранні

Вивести неприємний запах і дуже старі плями дуже просто

Кухонні рушники дуже швидко забруднюються, просочуються жиром та вологою. Іноді трапляється так, що навіть прання не справляється з забрудненнями та неприємними ароматами.

Надати свіжості кухонним рушникам можна за допомогою гірчичного порошку, який досить широко використовується в побуті. Він допоможе вивести навіть дуже старі жирні плями, а разом із ними й неприємний запах.

Використовувати гірчичний порошок для прання рушників досить просто. Достатньо розвести в 500 мілілітрах гарячої води 4 столові ложки порошку. Добре розмішайте, щоб гірчиця розчинилася, процідіть суміш і в рідині, що залишилася, замочіть рушники. Їм вистачить пів години, щоби відмокнути.

Якщо ж ви маєте справу з дуже сильним забрудненням, яке в’їлося надто глибоко, нанесіть гірчичну кашку із сита прямо на плями. Через пів години прополощіть рушники у теплій воді. Після цієї процедури вони будуть виглядати як нові та не смердітимуть.

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