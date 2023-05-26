Білі шкарпетки знову будуть білими: дієвий спосіб прання, який точно допоможе

Щоб відбілити шкарпетки вам знадобляться засоби, які є на кожній кухні

Білі шкарпетки виглядають привабливо, але часто одну пару використовують не більше одного разу, адже вони швидко брудняться. Часом, щоб повернути колишній вигляд носочкам, господині вдаються до дорогих порошків або підручних методів, які в кращому разі не допомагають, а в гіршому - псують річ.

На порталі Woman life розповіли про те, як швидко та просто зробити білі шкарпетки знову білими. Для цього вам знадобляться прості засоби, які є на кожній кухні.

Так, щоб відіпрати білі шкарпетки від бруду, необхідно змішати 1 літр гарячої води 50-60 градусів, 1 столову ложку соди, 2 столові ложки оцту, 1 столову ложку миючого засобу для посуду та 1 столову ложку кухонної солі.

В отриману суміш, яку потрібно добре перемішати, опустіть брудні шкарпетки та залиште на дві години. За цей час бруд розмокне, і сам вийде з тканини навіть терти не доведеться. Після цього прополощіть шкарпетки в чистій воді і дайте їм висохнути.

А щоб білі шкарпетки довше зберігали колір, то не забувайте вдягати їх із білими устілками у взутті.

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