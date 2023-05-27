Простіше не буває: як відмити пластикові контейнери для їжі

Вам знадобляться нехитрі засоби, які є у кожному будинку

Ті, хто хоч раз користувався пластиковим лоточком для їжі, напевно знають, що мити його після використання ще те задоволення. Іноді здається, що залишки продуктів тримаються на стінках посудини намертво.

Але є хитрість, завдяки якій не потрібно довго стояти над раковиною, щоб відмити всі плями на судочку. За допомогою цього лайфхака можна за лічені секунди попрощатися із жиром та залишками їжі на посуді.

Вам знадобиться паперовий рушник, засіб для миття посуду та вода.

Заповніть судочок гарячою водою приблизно до половини. Переконайтеся, що вода досить гаряча, щоб розчинити залишки їжі та жир.

Додайте пару шматочків паперового рушника. Вони будуть діяти як м’який, але ефективний матеріал, що чистить.

Додайте у воду кілька крапель засобу для миття посуду.

Щільно закрийте контейнер та енергійно струсіть його протягом кількох секунд. Саме енергійне перемішування дозволить змішати гарячу воду, папір та засіб для миття, щоб видалити бруд та запахи з посуду.

Відкрийте контейнер і злийте воду. Залишки їжі відійдуть від стінок і залишаться на шматках паперового рушника.

Промийте посуд чистою водою, щоб видалити залишки мила та паперу.

Найстійкіші плями на контейнері для їжі можна видалити сумішшю соди та оцту. Потрібно насипати соду всередину судочка так, щоби вона покрила забруднення. Зверху налити оцет та дочекатися реакції. Через кілька хвилин посуд потрібно прополоскати теплою водою.

Раніше "Телеграф" писав, як легко вивести забруднення та неприємний запах із кухонних рушників.