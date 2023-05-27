Як відбілити делікатну білизну без відбілювача: найкращий копійчаний спосіб

Тепер можна не викидати пожовклі речі

Якщо ви виявили, що ваша улюблена біла річ, наприклад, делікатна білизна втратила свою первозданну білизну, якою колись вас і привабила, не поспішайте зневірятися. Існує один перевірений роками засіб, який легко усуне подібну неприємність.

Прання білої білизни не повинно проводитись за високих температур. Тому не можна кип’ятити і навіть замочувати його в гарячій воді з відбілювачем, пише cpykami. Також краще не використовувати сильні компоненти, що відбілюють, які можуть пошкодити річ.

Як легко відбілити делікатну білизну

У 30-градусній теплій воді розчиніть 2 столові ложки кальцинованої соди. Потім додайте 1 столову ложку 3% перекису водню. Занурте білизну в цей розчин, що відбілює, і залиште його там на 5-6 годин. Ви також можете залишити білизну у розчині на всю ніч. Наступного дня просто промийте вручну білизну, відіжміть і повісьте на сушку.

Раніше "Телеграф" писав, як відбілити тюль за допомогою звичайної зеленки. Також ми розповідали, як відбілити постільну білизну за допомогою нашатирного спирту.