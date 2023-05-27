Як підготувати пластикові вікна до літа: 5 моментів, які потрібно знати

Подбайте про дітей та захист від надокучливих комах

Після зими мало просто вимити пластикові вікна, очистити шибки від пилу і раму від бруду. Підготовка до літа включає кілька важливих кроків і є комплексним процесом.

Є кілька рекомендацій, які допоможуть вам правильно підготувати пластикові вікна до літнього сезону, пише okna.ua. Зверніть увагу на наступні п’ять ключових аспектів.

Подбайте про безпеку дітей

У міру приходу тепліших днів ми все частіше почали відкривати вікна для провітрювання приміщення та пропуску теплого повітря. Якщо у квартирі мешкають маленькі діти, то важливо переконатися, що вікна оснащені замками або спеціальними пристроями для блокування.

Встановіть москітні сітки

Після зими москітні сітки можуть бути покритими пилом і брудом, тому варто ретельно промити їх кілька разів проточною водою перед встановленням. Такі сітки забезпечать захист не тільки від комарів, але і від тополиного пуху.

Міф про регулювання вікон

Нема потреби змінювати віконний механізм із "зимового" на "літній" режим. При установці вікна фурнітура повинна бути відрегульована таким чином, щоб вікна були закриті герметично цілий рік. Не рекомендується повертати частину фурнітури (наприклад, цапфи) щосезону, оскільки це може призвести до нещільного закриття вікон. Регулювати фурнітуру потрібно лише у кількох випадках:

фурнітура розбалансувалась

склопакет має неправильне положення

погано прилягає ущільнювач

Проведіть профілактику фурнітури

Після зими можна зробити профілактику фурнітури. Просто додайте одну краплю машинного мастила на кожну шарнірну цапфу.

Подбайте про захист від сонця

Рекомендується встановити на вікна спеціальні ролети або світловідбивачі. Це допоможе вам більш комфортно переносити високу температуру у квартирі та заощадити на використанні кондиціонера.

Зазначимо, що перевагами пластикових вікон є їхня здатність не пропускати з вулиці холодне повітря. Раніше "Телеграф" писав, як прибрати протяг з пластикових вікон.