Помістіть паперові рушники в мікрохвильову піч і через п’ять хвилин вона буде як нова: ефективний лайфхак
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Хитрість дуже проста і дуже ефективна
Мікрохвильова піч – незамінна річ на кухні. Однак при її частому використанні в ній накопичується бруд та залишки їжі, які іноді буває важко відмити. На щастя, є ефективні хитрощі, які скоротять час прибирання, і при цьому ідеально очистять вашу техніку.
Крім усунення бруду та бактерій, ви заощадите енергію, пише портал santeplus. Чи чиста мікрохвильова піч працює краще і тому споживає менше енергії. А щоб досягти такого результату вам знадобиться кілька паперових рушників та 5 хвилин часу.
Як очистити мікрохвильову піч паперовими рушниками
Використання вологих паперових рушників може бути достатнім для швидкого прибирання на кухні. Просто дотримуйтесь цього покрокового керівництва, і ваша мікрохвильова піч завжди буде як нова.
- Помістіть кілька вологих паперових рушників усередину мікрохвильової печі.
- Потім увімкніть мікрохвильову піч на 5 хвилин. Завдяки парі, що виділяється, бруд, бризки і сліди жиру розм'якшаться, що полегшить їх чистку вологою ганчіркою.
- Після цього зберіть вологі та гарячі рушники та очистьте ними ж зовнішні поверхні мікрохвильової печі від бруду.
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