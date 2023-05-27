Легко видаляється навіть жир, що пригорів: хитрість, як очистити скло духовки

Порада для легкого очищення духовки та отримання бездоганних результатів

Очищення скла духовки — це крок, що часто упускається з поля зору. Адже під час готування бризки жиру та інший бруд на нього потрапляє, і без належного збирання швидко покриваються кіркою, після чого видалити їх стає складно. На щастя, є ефективний засіб, який упорається з будь-якими забрудненнями.

Щоб легко очистити скло духовки, відмовтеся від звичайних засобів для чищення на користь натурального, екологічного та ефективного продукту, пише santeplus. І це оцет.

Як відмити брудне скло духовки оцтом

Для цього налийте воду та оцет у жаростійку місткість і поставте розчин усередину духовки. Закрийте дверцята та увімкніть на 180°. Зачекайте годину і дайте духовці охолонути, перш ніж дістати місткість з оцтовою водою з духовки.

Плями стануть м’якшими завдяки поєднанню високої температури та здатності оцту видаляти накип. Те саме стосується залишків їжі, які ви також можете з легкістю стерти тканиною з мікрофібри, змоченої у воді та білому оцті.

Все, що вам потрібно зробити, це дати склу висохнути на повітрі, залишивши дверцята відкритими на кілька хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, як очистити решітку духовки до блиску. Проста хитрість зі звичайним пакетом заощадить час та сили. Також ми розповідали, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.