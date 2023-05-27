Ложки та виделки будуть як нові: просто замочіть їх у простому розчині

Найпростіший спосіб позбутися почорніння або іржі на столових приладах.

Столові прилади, сталеві чи срібні, згодом можуть швидко забруднитися. Вони можуть потемніти, якщо не використовуються щодня, особливо це стосується столових приладів зі срібла або нержавіючої сталі.

На щастя, є один ефективний засіб, який допоможе вашим столовим приладам знову блищати, пише santeplus. Перевага цієї техніки в тому, що вона підходить як для виделок та ложок із срібла, так і для столових приладів із нержавіючої сталі.

Як відмити ложки та вилки до блиску.

Вам знадобиться розчин харчової соди. Закип’ятіть два літри води та вилийте їх у таз. Додайте дві столові ложки солі, стільки ж харчової соди та столову ложку лимонної кислоти. Усі ці інгредієнти перемішайте до повного розчинення. Потім замочіть прилади у розчині на 30 хвилин. А потім акуратно протріть їх чистою ганчіркою.

Якщо вони дуже брудні, додайте до суміші 2 столові ложки гірчичного порошку. Однак у такому разі час очікування збільшиться до 50 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна очистити столові прилади з нержавіючої сталі в домашніх умовах. Хитрі господині вдаються до перевіреного способу, який впорається навіть зі слідами кави та чаю.