Як швидко надути дитячий басейн без насоса: геніальний лайфхак (відео)

Цей спосіб стане в нагоді і для надування матраца

У теплу пору року на дачі та на відпочинку багато хто використовує дитячі надувні басейни, матраци та величезні плавальні кола. Ці мобільні та компактні аксесуари для розваги зазвичай надувають за допомогою помпи. Але що робити, якщо такої можливості немає?

Блогер Кейсі Мейджор-Банс, яка прагне зробити повсякденне життя мам простіше, поділилася в Instagram геніальним лайфхаком до літа. Він допоможе вийти із ситуації, якщо вам потрібно надути басейн чи матрац, а насоса під рукою немає.

Легко надути басейн можна за допомогою фена та пластикової пляшки.

Все, що вам потрібно зробити, це розрізати навпіл пляшку. Шийку пляшки помістіть поряд з отвором для надування, піднесіть фен і увімкніть подачу холодного повітря.

Через невеликий проміжок часу басейн буде надутий. Так само можна накачати повітрям матрац або коло для плавання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко почистити полуницю за допомогою соломинки.