Один засіб прожене всіх тарганів з вашої оселі: перевірений рецепт

Перевірений роками засіб з аптеки позбавить вас від настирливих комах

Нікому не подобається ситуація, коли в будинку звідки ні візьми з’являються таргани. Часто вусаті шкідники з’являються там, де брудно і багато безладдя. Але трапляється і так, що таргани заводяться вдома у найакуратніших і найохайніших господинь. Вони просто шукають місце, де можна сховатися і щось поїсти.

Вигнати тарганів допоможе перевірений роками засіб з аптеки — нашатирний спирт, пише Horizonpestcontrol.

Змішайте одну частину аміаку з однією частиною води та залийте розчин у пляшку з пульверизатором. Розпиліть розчин на підвіконня, дверні отвори, плінтуси, робочі поверхні та решітки вентилятора. Протріть цим розчином підлоги та тверді поверхні. Загалом усі поверхні, якими можуть лазити таргани.

Повторюйте процедуру кожні два дні. Ці вусаті шкідники не переносять запах нашатирю. Незабаром ви помітите, що таргани повністю зникли.

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