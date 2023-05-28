Буде пахнути, як у найкращих готелях світу: простий спосіб подарувати приємний аромат і "хрускіт" постільній білизні

3 простих кроки — і результат перевершить усі ваші очікування

Деякі люди уявляють, що співробітники готелів, наприклад покоївки, мають особливі секрети, які дозволяють їм досягти неймовірної чистоти та приємного аромату постільної білизни. У цьому нічого складного.

Прачки кращих готелів світу дійсно мають певні секрети, які допомагають досягти такого бажаного результату, пише pixelinform. Щоб постільна білизна залишалася ідеальною, необхідно виконати три важливі дії.

Постільна білизна буде приємно пахнути й хрустіти:

Відразу після прання витягніть постільну білизну з машинки. Для сушіння слід використовувати тепле приміщення, оскільки на холоді запах від мийного засобу може зникнути. Перед зберіганням необхідно переконатися, що білизна повністю просохла, інакше надалі може виникнути затхлий запах. Перш ніж заправити постільну білизну, прогрійте її праскою. Те саме зробіть прямо на заправленому ліжку. Це дозволить зберегти форму білизни тривалий час.

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