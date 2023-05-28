Що потрібно нанести на брудне біле взуття, щоб виглядало красивіше за нове

Біла пара хоч і стильна, але має невеликий недолік

У спекотні дні біле взуття дуже добре рятує, оскільки воно не так сильно нагрівається під сонцем. Однак за ним потрібен правильний догляд, адже біла пара дуже швидко брудниться, а очищається проблематично.

Згідно зі статтею на "Новому каналі", для відновлення чистоти білого взуття в домашніх умовах і надання йому свіжого вигляду, можна використати лимон, а саме лимонний сік.

Як почистити біле взуття від бруду

У теплу воду додаємо 2 столові ложки лимонного соку та перемішуємо. Потім наносимо цю суміш на брудні ділянки взуття та акуратно протираємо їх щіткою. Після закінчення чищення витираємо взуття сухою ганчіркою. Цей метод дуже простий, проте не слід використовувати його занадто часто, щоб не з’явилися жовті плями на взутті вже від соку. Рекомендується застосовувати цей спосіб лише 1-2 рази на місяць.

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