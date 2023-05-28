Як часто прати і чи потрібно вивертати: важливі нюанси при пранні джинсів

Частота прання може зберегти колір та форму улюблених джинсів

Джинси – річ, яка знайдеться у будь-якому гардеробі. Щоб тканина не втрачала початковий колір і зберігала форму, важливо вміти прати цей виріб правильно. Одне з таких правил – вивертання джинсів перед пранням.

Про цей та інший нюанс, про які потрібно пам’ятати при пранні джинсів, розповідає видання Express. Зберегти прекрасний вигляд улюбленої речі дуже просто.

Джинси можуть мати чистий вигляд навіть після багаторазового використання, проте це не означає, що їх можна не прати місяцями. Щоб зберегти джинси свіжими, рекомендується відправляти річ у пральну машинку кожні три рази, якщо ви активно рухалися у цих джинсах.

Тим же, хто веде малорухливий спосіб життя, не варто прати так часто джинси. Залежно від забрудненості виробу, можете поміщати річ у барабан пральної машини після трьох-дев’яти носінь. Варто визнати, що зменшення частоти прань заощадить вам гроші, а також допоможе навколишньому середовищу, адже ви будете використовувати менше води, енергії і засобів для чищення.

Побоюватися через те, що тканина джинсів вицвіте при частих праннях, не варто. Більшість сучасних джинсів обробляються так, що колір зберігається дуже довго.

Ще одне важливе питання: "Чи потрібно вивертати речі перед пранням?" Що стосується джинсів, це слід робити. Найкраще прати джинси навиворіт в короткому і холодному режимі прання, не зайвим буде додавання мийного засобу для догляду за кольором.

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