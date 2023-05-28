Як вивести неприємний запах у квартирі: справжній порятунок від затхлості

Неприємні запахи у квартирі роблять її незатишною та псують настрій

Поява затхлого запаху у квартирі — досить поширена проблема, яка виникає навіть у тих приміщеннях, які прибирають регулярно. Причиною появи неприємного запаху може стати пліснява, волога, продукти, що зіпсувалися.

На щастя, затхлі запахи зазвичай не так складно усунути. "Телеграф" розповість, як зробити, щоб у будинку пахло свіжістю та чистотою у найкоротші терміни.

Щоб позбавитися запаху затхлості, перш за все, потрібно знайти його джерело. Визначте, чи сморід виходить з однієї кімнати, або стоїть по всьому будинку. Шукайте будь-які очевидні джерела запахів, наприклад їжу, яка впала за диван.

Відкрийте вікна. Найпростіший спосіб позбутися затхлого запаху в будинку – провітрювання. Свіже повітря принесе величезну користь, особливо якщо ви розсунете штори та жалюзі, щоб наповнити приміщення сонячним світлом.

Відкрийте внутрішні двері, шафи, тумбочки, комоди, щоб вони могли провітритися.

Затхлі запахи частіше з’являються у темних, вологих та теплих приміщеннях, особливо якщо ці приміщення погано провітрюються. Ви можете запобігти появі затхлих запахів у таких умовах, увімкнувши вентилятор, щоб у кімнаті був рух повітря.

Використовуйте витяжні вентилятори на кухні та у ванній, щоб запобігти появі затхлих запахів. У приміщеннях з обмеженим потоком повітря розгляньте можливість встановлення невеликого електричного вентилятора.

Пил – поширене джерело затхлих запахів, так що беріть свій улюблений інструмент для видалення пилу та починайте прибирання. Подумайте про місця, які ви, можливо, не чистили останнім часом, наприклад, за меблями, на стельових вентиляторах або одвірках. Використовуйте лайфхак з капроновими панчохами, щоб надовго позбутися пилу.

Обов’язково вимийте підлогу та пропилососьте килими. Перевірте, чи не було підлогове покриття джерелом затхлого запаху.

Якщо здається, що затхлий запах виходить із шафи або буфету, помістіть туди невелику тарілку з харчовою содою десь на 24 години. Сода поглине зайву вологу та запахи.

Є безліч способів зробити так, щоб у вашому будинку пахло свіжістю та чистотою, не вдаючись до дорогих освіжувачів повітря. Наприклад, ви можете створити освіжувач повітря з рису.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися "старечого" запаху у квартирі.