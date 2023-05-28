Жодної мухи в будинку не буде: названо запахи, які відлякують комах

Влітку в житлі стає більше комах, але цю проблему легко вирішити

Мухи можуть доставляти в будинку безліч незручностей, а також порушувати гігієну приготування їжі на кухні. На щастя, надокучливих комах просто позбутися, і необов’язково купувати в магазині спеціальні пастки та липучки.

Багато натуральних запахів відмінно відлякують мух. Докладніше пише видання Express.

Так, сильний запах ефірних олій, таких як м’ята, евкаліпт, лаванда та цітронелла, відлякує мух. Тому використання перелічених олій у дифузорах, спреях вирішить проблему з комахами. Крім того, ви можете замочити ватяні тампони і розмістити їх у місцях, де найбільше докучають мухи.

Також може допомогти позбутися шкідників звичайний оцет в якості репеленту. Для цього розпиліть суміш води та оцту по всьому будинку або використовуйте засіб для очищення поверхонь, що відлякає мух.

Є й ароматніший спосіб, ніж оцет. Деякі трави та спеції, у тому числі базилік, м’ята, розмарин і гвоздика, відлякують мух своїм сильним ароматом. Лаванда у горщику чи сушеному вигляді не менш ефективно діє проти цих надокучливих комах як у дворі, так і в будинку. Ще один чудовий варіант: висадити вздовж будинку чорнобривці, мухи відразу забудуть дорогу до вашого житла.

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