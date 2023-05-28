Зіпсуєте дисплей: чим не можна мити екран телевізора

Не всі засоби підходять для очищення екрана телевізора

На екрані телевізора накопичується бруд та жир, а також залишаються відбитки пальців. Щоб відмити дисплей, потрібно діяти акуратно, інакше можна залишити подряпини або пошкодити поверхню так, що вона вимагатиме ремонту.

Деякі засоби заборонено використовувати для чищення екрана телевізора. Про це розповідає видання Express.

Так, ніколи не слід використовувати на екранах телевізорів засоби для миття вікон, розчини, що містять спирт, мило, очищувальний порошок і нашатирний спирт. Не варто розпорошувати рідини безпосередньо на дисплей, так як надлишковий спрей може проникнути всередину пристрою та пошкодити його.

Наприклад, якщо мити екран телевізора поліроллю для меблів або побутовими засобами для скла, то з часом залишки цих продуктів пошкодять поверхню. Крім того, завжди уникайте попадання на дисплей чогось, що містить спирт, аміак або ацетон — саме ці хімічні речовини часто містяться у засобах для миття вікон.

Варто додати, що краще використовувати для очищення серветки з мікрофібри, вони м’які і делікатні. А ось грубіші предмети, наприклад паперові рушники, залишать на поверхні видимі подряпини.

Як правильно мити екран телевізора

Вимкніть пристрій. Протріть корпус телевізора та основу сухою тканиною з мікрофібри, прибравши пил. Іншою чистою, сухою й безворсовою тканиною акуратно протріть екран телевізора, щоб видалити жир, бруд і пил. Якщо на екрані є стійкі забруднення, такі як липкі відбитки пальців, використовуйте тканину з мікрофібри та засіб для чищення, спеціально призначений для екранів.

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