Як зняти кільце з розпухлого пальця: лайфхак із зубною ниткою

Зняти кільце з розпухлого пальця потрібно якнайшвидше

З будь-ким може статися ситуація, коли кільце, яке було вчасно, раптово стає маленьким і його неможливо зняти з пальця.

Найчастіше прикрасу неможливо зняти через те, що пальці набрякають. Після того, як набряк сходить, кільце вільно знімається. Але якщо палець сильно стиснутий, болить і шкіра змінює колір, кільце терміново потрібно знімати. У крайніх випадках за цим звертаються до рятувальників. Але здебільшого проблему можна вирішити за допомогою підручних засобів. Одне з них – зубна нитка.

Спочатку спробуйте елементарні способи. Якщо пальці набрякли не дуже сильно, підніміть руку вгору і потримайте так 5 хвилин. Таке положення зніме набряк і прикрасу можна буде легко зняти.

Змастіть палець олією чи кремом навколо кільця та покрутіть. Розпряміть кисть і повільно починайте зрушувати кільце до зовнішнього краю, покручуючи в різні боки.

Якщо ці способи не допомогли, спробуйте лайфхак із ниткою.

Як зняти кільце за допомогою зубної нитки

Цей спосіб особливо підійде для того, щоб зняти широке кільце. Протягніть нитку в вушко голки й обережно, намагаючись не подряпати шкіру, проведіть під кільцем. Другим краєм нитки кілька разів обмотайте фалангу так, щоб не утворювалося просвітів.

Вам потрібно ниткою зменшити діаметр фаланги, щоб підготувати "доріжку" для аксесуара. Потягніть верхній кінець нитки. Вона почне розмотуватись і прикраса зніметься з пальця.

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