Чим помити підлогу, щоб блищав і було чисто: всього два інгредієнти

Розкриваємо секрет чистої підлоги

Миття підлоги часто викликає почуття нудьги та засмучення, стає причиною роздратування. Все це відбувається через неправильний підхід, який робить роботу марною. Іноді доводиться вперто терти покриття, використовувати різні засоби для чищення, але в кінцевому підсумку все одно можемо отримати гнітючий результат.

Бажаєте, щоб після миття підлоги не було розводів, поверхня блищала і була чистою набагато довше, — скористайтеся одним перевіреним лайфхаком. У воду для миття потрібно додати лише два компоненти, пише ukr.media.

Як помити підлогу без розводів

Для миття підлоги рекомендується використовувати гарячу або дуже теплу воду. Додайте у воду одну столову ложку солі та рідкий мийний засіб. Ретельно перемішайте вміст, щоб сіль повністю розчинилася. Потім просочіть ганчірку в отриманому розчині і почніть мити підлогу.

На світлій поверхні бруд легко відійде. Коли підлога вимита таким чином, вона стає блискучою та ідеально чистою. Пропонований метод прибирання чудово справляється з жиром, також відлякує комах і має антисептичну дію.

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