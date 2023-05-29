Який аптечний засіб виведе пляму з ковдри чи подушки без пральної машини: спритний трюк

У домашніх умовах легко очистити подушку та ковдру, навіть не відправляючи їх у прання

Рекомендується прати постільну білизну кожні два тижні, але не варто забувати й про очищення ковдр і подушок кілька разів на рік. Не всі ці вироби призначені для пральної машини. Однак видалити плями з речей можна і без цього приладу.

Щоб очистити ковдри та подушки від плям у домашніх умовах, використовуйте один аптечний засіб. Про дієвий лайфхак розповідає видання Express.

Якщо у вас пральна машина з великим барабаном, більшість пухових ковдр можна прати таким чином, просто увімкніть відповідне налаштування. В іншому випадку доведеться віддати вироби до хімчистки.

Є й альтернатива, яка дозволить очистити ковдри без пральної машини. У ясний сонячний день вивісіть ковдру на мотузці та залиште на свіжому повітрі. Сонце — природний дезінфікувальний засіб, він допоможе вбити мікроби та бактерії.

Якщо на ковдрі є плями, приберіть їх за допомогою перекису водню. Нанесіть засіб на пляму, як тільки вона зникне, промийте водою.

Під час прання подушок вивчіть етикетки, адже не всі вироби можна відправляти в пральну машину. Як і трюк з ковдрою, залиште подушці на кілька годин під прямим сонячним промінням. Будь-яку жовту пляму, знову ж таки, з легкістю виведе перекис водню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно чистити подушку, якщо її не можна прати у пральній машині. На допомогу прийде перевірений спосіб.