Господиням на замітку: два простих лайфхаки, які допоможуть зберегти продукти довше

Два прості, але ефективні способи допоможуть зберегти продукти довше

Багато господинь знають, що продукти у вакуумній упаковці зберігатимуться набагато довше, ніж у випадку, якщо просто покласти їх у холодильник. Однак для тих, хто не має бажання витрачати гроші на спеціальний вакууматор, є кілька лайфхаків, які допоможуть зберегти продукти свіжими якомога довше.

Зробити вакуумне пакування для продуктів легко і просто можна своїми руками. Для цього не потрібні великі витрати, оскільки його можна буде змайструвати з підручних коштів. Однак ефект від такої упаковки буде не гіршим.

Вакуумна упаковка з пакета та трубочки

Для цього способу знадобиться пакет із застібкою та трубочка для коктейлю. Після того, як ви запаслися всім необхідним, покладіть продукти в пакет із застібкою, а потім вставте трубочку для коктейлю і застебніть пакет до трубочки.

Далі потрібно буде видавити все повітря руками, а залишки через трубочку. В цьому випадку важливо не запустити повітря назад у пакет, у момент його закриття.

Пакет та миска з водою

Звичайний харчовий пакет із продуктами слідує продуктами у велику миску з водою. Тиск рідини витіснить повітря. Після цього вам потрібно буде лише закрити або зав’язати пакет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно зберігати зелень, щоб вона довго залишалася свіжою.