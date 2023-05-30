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Невелика хитрість зменшить час роботи посудомийки: що потрібно зробити

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Посудомийка полегшує роботу по дому
Посудомийка полегшує роботу по дому. Фото freepik.com

За допомогою цього простого трюку ви зможете висушити посуд практично миттєво

У повсякденному житті хочеться знайти способи зробити роботу по дому швидше та ефективніше. Посудомийна машина — справжня знахідка, яка допомагає заощаджувати сили.

Але в роботі посудомийки є невелика вада — тривалі програми. А іноді ще трапляється так, що навіть після закінчення повного циклу посуд залишається вологим.

Ідеальним способом вирішити ці недоліки раз і назавжди ділиться Informacion.

Спосіб швидше висушити посуд напрочуд простий. Коли посудомийна машина закінчить свій цикл полоскання, відкрийте дверцята і покладіть кухонний рушник усередину посудомийної машини, переконавшись, що він стикається з посудом. Потім закрийте дверцята та зачекайте приблизно 10 хвилин.

Рушник буде діяти як поглинач вологи, дозволяючи циркулювати повітрю і прискорюючи процес сушіння посуду. За кілька хвилин зніміть його. Ви будете приємно здивовані, виявивши, що посуд ідеально сухий і без водяних плям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без пральної машинки ідеально випрати кухонні рушники.

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#Посудомийна машина #Посудомийка #Лайфхак