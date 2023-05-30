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Головне не поспішати і не панікувати: трюк з харчовою содою швидко прочистить засмічену раковину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Сода та оцет — ефективна комбінація для боротьби із засміченнями Новина оновлена 30 травня 2023, 09:03
Сода та оцет — ефективна комбінація для боротьби із засміченнями. Фото santeplusmag.com

Харчова сода — це відмінний натуральний засіб для чищення каналізації

Засмічення раковини разом із брудною водою, що стоїть у ній, — досить поширена проблема з сантехнікою в домашньому господарстві. Причини засмічення можуть бути різними, проте найчастіше це харчові відходи, наявність жиру та накипу у трубах. На щастя, є чудові способи, які на раз-два справляються з будь-якими забрудненнями.

Суміш харчової соди та білого оцту – найкраще рішення для розчинення засмічення та сміття, що засмічують стоки, пише портал santeplus. Ці два продукти, відомі своєю ефективністю, чудово поєднуються один з одним, а також ефективно працюють разом.

Як прочистити засмічену раковину

  1. Висипте ⅓ склянки харчової соди та ⅓ склянки оцту прямо в каналізацію.
  2. Закрийте злив та дайте настоятися близько тридцяти хвилин.
  3. Потім рясно залийте гарячою водою.

Зверніть увагу: при сильному засміченні при необхідності повторіть операцію кілька разів.

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#Прибирання #Лайфхак #Засмічення