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Найефективніший спосіб позбутися плісняви в будинку: зникає за 1 годину без хімікатів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Хімічні засоби проти плісняви можна замінити на натуральні Новина оновлена 30 травня 2023, 11:22
Хімічні засоби проти плісняви можна замінити на натуральні. Фото santeplusmag.com

Завдяки цьому засобу ви забудете, що таке пліснява

Накопичення вологи, погана вентиляція та багато інших факторів можуть призвести до появи плісняви на стінах. Вони не тільки роблять їх некрасивими, а й викликають небезпечні проблеми зі здоров’ям. Тому викорінювати цю проблему потрібно раз і назавжди.

У магазинах є багато засобів для видалення плісняви, які дуже добре працюють, але багато з них містять хімічні речовини та токсичні речовини. Щоб уникнути їхнього негативного впливу, можна використовувати дешевші та натуральні засоби, які є на кожній кухні, пише santeplus. І це оцет та сода.

Як позбутися цвілі оцтом та содою

Оскільки оцет містить оцтову кислоту, яка надає йому властивості видалення накипу, плям та дезінфекції, а харчова сода відмінно поглинає вологу, яка сприяє зростанню плісняви, їх комбінація допомагає дуже ефективно розв'язувати цю проблему.

Що вам потрібно:

  • 200 грам харчової соди
  • 10 кл води
  • 15 мл концентрованого оцту температурою 14 градусів

Як діяти:

  1. Перший крок — приготуйте пасту, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води, а оцет налийте окремо в пульверизатор.
  2. Потім нанесіть пасту безпосередньо на ділянки, уражені слідами плісняви (стіни, стелі, стики тощо). Залишіть на 1 годину.
  3. Після розпиліть оцет на всю оброблювану поверхню. В результаті має відбутися хімічна реакція у вигляді піни, що дозволяє легко видалити сліди плісняви.
  4. Залишіть оцет діяти приблизно десять хвилин, потім протріть плями губкою. та промийте водою.

Також раніше ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху цвілі та затхлості. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини.

Теги:
#Прибирання #Цвіль #Лайфхак