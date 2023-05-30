Найефективніший спосіб позбутися плісняви в будинку: зникає за 1 годину без хімікатів
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Завдяки цьому засобу ви забудете, що таке пліснява
Накопичення вологи, погана вентиляція та багато інших факторів можуть призвести до появи плісняви на стінах. Вони не тільки роблять їх некрасивими, а й викликають небезпечні проблеми зі здоров’ям. Тому викорінювати цю проблему потрібно раз і назавжди.
У магазинах є багато засобів для видалення плісняви, які дуже добре працюють, але багато з них містять хімічні речовини та токсичні речовини. Щоб уникнути їхнього негативного впливу, можна використовувати дешевші та натуральні засоби, які є на кожній кухні, пише santeplus. І це оцет та сода.
Як позбутися цвілі оцтом та содою
Оскільки оцет містить оцтову кислоту, яка надає йому властивості видалення накипу, плям та дезінфекції, а харчова сода відмінно поглинає вологу, яка сприяє зростанню плісняви, їх комбінація допомагає дуже ефективно розв'язувати цю проблему.
Що вам потрібно:
- 200 грам харчової соди
- 10 кл води
- 15 мл концентрованого оцту температурою 14 градусів
Як діяти:
- Перший крок — приготуйте пасту, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води, а оцет налийте окремо в пульверизатор.
- Потім нанесіть пасту безпосередньо на ділянки, уражені слідами плісняви (стіни, стелі, стики тощо). Залишіть на 1 годину.
- Після розпиліть оцет на всю оброблювану поверхню. В результаті має відбутися хімічна реакція у вигляді піни, що дозволяє легко видалити сліди плісняви.
- Залишіть оцет діяти приблизно десять хвилин, потім протріть плями губкою. та промийте водою.
Також раніше ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху цвілі та затхлості. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини.