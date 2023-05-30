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Жовтизна зникне: як оновити білі пластикові меблі

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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фото з відкритих джерел

Стільці будуть як новенькі

Білі пластикові меблі можна часто побачити на дачних ділянках та в приватних будинках. Це і зрозуміло, адже вони порівняно недорогі, легкі та компактні для зберігання. Але є у них і суттєва вада — білі пластикові стільці й столи швидко брудняться і згодом жовтіють. Проте їх можна досить легко чистити, використовуючи лише кілька продуктів.

Як відбілити білий пластиковий стілець

Якщо на стільцях з’явилася пліснява, змішайте в пульверизатор розчин з 25% води та 75% дистильованого білого оцту. Нанесіть на уражені пліснявою ділянки й зачекайте близько 10 хвилин, перш ніж мити стілець.

Незначно забруднені пластикові меблі можна вимити сумішшю води з рідиною для миття посуду, або водою з содою ( для цього у 4 літрах води треба розмішати пів склянки соди).

Якщо після очищення вищезазначеними засобами забруднення на меблях залишилися, знадобиться розчин на основі кисневого відбілювача. Змішайте у відрі теплу воду з кисневим відбілювачем і добре розмішайте. За допомогою губки нанесіть розчин на меблі. Залишіть розчин на стільцях щонайменше на 15 хвилин, щоб відбілити пластик.

Добре промийте стільці із садового шланга і висушіть тканиною з мікрофібри або висушіть на повітрі на сонці.

І ще одна хитрість. Щоб зберегти стільці та столи із пластику чистими довше, нанесіть на них тонкий шар воскової пасти для авто.

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#Прибирання #Меблі #Лайфхак #Стільці