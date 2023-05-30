Загориться або отруїть вас: що ні в якому разі не можна ставити в мікрохвильову піч

Є кілька видів посуду, які не підходять для використання у мікрохвильовій печі

Мікрохвильова піч — швидкий і зручний спосіб розігріти або приготувати їжу. Проте не всі знають, що можна, а що категорично не можна в ній розігрівати. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Далеко не весь посуд можна ставити в мікрохвильову піч для розігріву їжі, тому що це може призвести до несправності техніки або в гіршому випадку — до її займання.

Що можна розігрівати у мікрохвильовій печі

Скляний посуд . Для розігрівання та приготування їжі це найкращий варіант. Але в цьому випадку потрібно звертати увагу, щоб посуд не був занадто легким, оскільки це буде говорити про те, що зроблено з легкоплавкого матеріалу і не підходить для використання в мікрохвильовій печі. Також на ній не повинно бути металізованої фарби.

. Для розігрівання та приготування їжі це найкращий варіант. Але в цьому випадку потрібно звертати увагу, щоб посуд не був занадто легким, оскільки це буде говорити про те, що зроблено з легкоплавкого матеріалу і не підходить для використання в мікрохвильовій печі. Також на ній не повинно бути металізованої фарби. Керамічний посуд . Його також можна використовувати у печі, але на такому посуді не повинно бути позолоти.

. Його також можна використовувати у печі, але на такому посуді не повинно бути позолоти. Силіконові форми. Їх можна використовувати як у духовці, так і в мікрохвильовій печі.

Їх можна використовувати як у духовці, так і в мікрохвильовій печі. Папір для випікання. Він ідеально підійде, якщо під рукою у вас не виявилося тарілки або спеціальної кришки для накриття продуктів.

Що не можна розігрівати в мікрохвильовій печі

Металевий посуд , у тому числі консервні банки. Цей матеріал не пропускає мікрохвилі, а відбиває їх. Тому такий посуд може почати іскрити, а це може призвести до займання. З такої ж причини не можна використовувати печі тарілки з позолотою.

, у тому числі консервні банки. Цей матеріал не пропускає мікрохвилі, а відбиває їх. Тому такий посуд може почати іскрити, а це може призвести до займання. З такої ж причини не можна використовувати печі тарілки з позолотою. Одноразові контейнери (а також пластикові стаканчики, банки від йогурту та ін.). Цей матеріал не призначений для розігріву в мікрохвильовій печі й може легко розплавитися. Крім того, при нагріванні виділяються шкідливі хімічні речовини.

(а також пластикові стаканчики, банки від йогурту та ін.). Цей матеріал не призначений для розігріву в мікрохвильовій печі й може легко розплавитися. Крім того, при нагріванні виділяються шкідливі хімічні речовини. Кришталь . У складі кришталю є метали, які для мікрохвильової печі протипоказані.

. У складі кришталю є метали, які для мікрохвильової печі протипоказані. Алюмінієва фольга. Її в жодному разі не можна класти в мікрохвильову піч, оскільки вона просто загориться.

Її в жодному разі не можна класти в мікрохвильову піч, оскільки вона просто загориться. Паперові пакети. Вони теж можуть спалахнути. Але є ще одна причина — клей, фарба та інші матеріали у складі пакета при нагріванні можуть стати джерелом токсичних випарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як приготувати смачний бісквіт у мікрохвильовій печі. Для цього потрібно кілька п’ять хвилин.