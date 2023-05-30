Іменини Матвія у 2023 році: всі дні, коли Матвій святкує День ангела

В останні роки ім’я стає все популярнішим в Україні

Ім’я Матвій нехай не найпоширеніше, проте останнім часом зустрічається дедалі частіше. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Матвія протягом року.

Значення імені Матвій

Це давньоєврейське біблійне ім’я, яке перекладається як "дар Яхве", і означає "Божа людина", "дарований Богом". Левій Матвій був одним із 12 апостолів Христа, що зумовило поширеність імені.

У різних країнах зустрічаються такі форми імені Матвій як Матео, Меттью, Матіас, Матіуш, Матвій, Тео, Матті. Також є такі розмовні форми як Матя, Матвійко, Матвійчик, Матюха, Матюша, Мотя, Матвійцьо, Матвієчко, Мацько.

Серед відомих українців з таким ім’ям можна згадати такі постаті як запорізький гетьман Матвій Шаула, письменник Матвій Хандога, історики Матвій Стахов та Матвій Яворський, вчений-металург Матвій Саф’ян.

Вважається, що Матвії зазвичай працелюбні, влюбливі, чесні, схильні до спокійного монотонного життя, мають прекрасну інтуїцію і неконфліктні, хоча не можуть терпіти несправедливість.

Коли День ангела Матвія?

Носії імені Матвій святкують свої іменини 12 разів на рік за церковним православним календарем:

18 січня;

1 червня;

13 липня, — один з 12 апостолів святий Матвій Левій;

— один з 12 апостолів святий Матвій Левій; 22 серпня;

25 серпня;

27 серпня;

13 жовтня;

18 жовтня, — Матвій Печерський, Прозорливий;

12 листопада;

25 листопада;

29 листопада, — князь Матвій Ефіопський, Матвій Левій;

15 грудня.

Нагадаємо, що раніше Україна перейшла на новий церковний календар — у зв’язку з цим "Телеграф" розповідав, коли тепер усі головні церковні свята.