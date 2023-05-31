Від поту не залишиться й сліду: як освіжити капелюхи та кепки

Головні убори потребують особливого догляду

У бейсболках, капелюхах, панамах найшвидше забруднюється пов’язка, яка прилягає до шкіри голови. Усього кілька популярних засобів виведуть плями поту з головного убору. І для цього не треба вмикати пральну машину.

Прилеглу до голови частину капелюха чи кепки потрібно регулярно чистити. Так буде гарантія, що забруднення не перейдуть на решту головного убору.

При очищенні капелюха або бейсболки важливо враховувати особливості матеріалу, з якого він виготовлений.

Якщо окантування виконане у вигляді тканинної стрічки, для її очищення підійде розчин із теплої води з додаванням м’якого миючого засобу. Занурить нейлонову щітку з м’якою щетиною (підійде стара зубна щітка) в суміш і потріть стрічку, щоб видалити плями та бруд. Промокніть стрічку чистою білою тканиною, змоченою прісною водою, щоб видалити залишки мила і дайте висохнути.

Як вивести плями поту з головного убору

Якщо на тканинній кепці з’явилися плями поту, вищеописаним способом очищення не обійтися.

Спочатку за допомогою щітки потрібно нанести на забруднені ділянки засіб для виведення плям і дати йому подіяти не менше 15 хвилин, пише Thespruce.

Потім набрати води в таз або раковину і додати м’який миючий засіб. Занурити головний убір і залишити відмокати хвилин на 10. Після цього злити мильну воду і кілька разів прополоскати кепку прохолодною водою.

Щоб кепка не втратила форму, сушити її можна на обмотаній рушником банці.

Для очищення світлого солом’яного капелюха змішайте одну столову ложку перекису водню та одну столову ложку теплої води. Для темного солом’яного капелюха змішайте 1/2 чайної ложки нашатирного спирту та 1/4 склянки теплої води.

Змочіть щітку з м’якою щетиною в розчині й протріть невелику ділянку. Не поспішайте, беріть для роботи маленьку ділянку капелюха. Кожну щойно очищену ділянку промочуйте білим рушником, змоченим водою.

Дайте капелюху повністю висохнути, перш ніж надягати його знову.

Для прання головних уборів не використовуйте агресивні засоби для чищення. Не стирайте капелюхи та кепки у пральній машинці, щоб вони не втратили свою форму.

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