Плями від трави — це не смертельно: топ-5 засобів, які позбавлять вас цієї проблеми

Плями від трав легко очищаються, якщо їх видалити, поки вони ще свіжі, проте можна впоратися і з засохлими.

Плями від трави можуть швидко зіпсувати зовнішній вигляд ваших штанів, сукні чи футболки. Однак не хвилюйтеся, ці речі ще можна врятувати. Щобільше, щоб позбутися подібних плям, не потрібно вдаватися до шкідливих хімічних речовин або дорогих засобів для чищення, адже існують ефективні лайфхаки з підручних засобів.

Як зазначає портал santeplus, ці поради допоможуть легко видалити навіть найстійкіші плями від трави. Зазначимо, що важливо завжди дивитися на етикетку свого одягу та спочатку пробувати ці хитрощі на невеликій ділянці тканини, щоб не зіпсувати річ.

Як вивести пляму від трави

Медичний спирт

Змочіть чисту губку невеликою кількістю медичного спирту. Нанесіть на проблемну пляму. Промийте область холодною водою. Нанесіть на пляму невелику кількість рідкого мийного засобу. Втирайте розчин глибоко у тканину. Залиште на 5 хвилин, перш ніж покласти одяг у пральну машину.

Поєднання засобу для миття посуду та перекису водню

Змішайте одну столову ложку засобу для миття посуду та дві столові ложки перекису водню. Замочіть пляму в розчині та залиште на 30 хвилин. Акуратно потріть, потім змийте холодною водою.

Харчова сода для сухих плям

Засіб відмінно підходить для нейтралізації плям від трави на спортивному одязі з поліестеру. Спочатку зробіть пасту з харчової соди та перекису водню: 2 чайні ложки перекису водню з однією чайною ложкою харчової соди. Нанесіть пасту на уражену ділянку. Дати постояти 30 хвилин. Акуратно потріть, потім змийте холодною водою.

Оцет

Один із побутових засобів, який ефективно видаляє плями від трави з джинсів. Налийте трохи білого оцту прямо на проблемну пляму. Обережно помасажуйте, потім залиште на 15 хвилин, поки оцет вбереться в тканину. Виперіть джинси в пральній машині. За потреби повторіть процедуру!

Зубна паста

Ретельно утріть зубну пасту в забруднені білі штани або джинси. Дайте постояти від 10 до 15 хвилин. Прополощіть теплою водою, потім помістіть одяг у пральну машину та виперіть при високій температурі.

Раніше "Телеграф" ділився перевіреним лайфхаками, які допоможуть вибілити старі простирадла. Використовувати відбілювати не варто, тому що він може зіпсувати тканину та надати речі жовтизну.