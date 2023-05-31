Зробіть ваші віконні рами білими без зусиль: потрібно лише приготувати простий розчин

Все, що вам потрібно для прибирання, вже є у вас вдома

Під сонячним промінням або навіть через часто чистки пластикові віконні рами можуть пожовтіти, і ви нічого не зможете з цим поробити. Крім того, як приготувати простий засіб, який допоможе повернути рамам колишню білизну.

Не потрібно поспішати до полиць із товарами для дому, адже все, що потрібно для прибирання, є на вашій кухні, пише портал santeplus. Разом — запасайтеся яблучним оцтом, кристалічною содою, і звичайним мийним засобом, який ви використовуєте для посуду.

Як відбілити вікна до блиску

Розчиніть 4 столові ложки кристалів соди у невеликій кількості води. Додайте 4 столові ложки яблучного оцту та 4 – рідини для миття посуду. Все ретельно перемішайте. Розчин готовий.

Нанесіть суміш на віконні одвірки і залиште мінімум на 6 годин. Потім протріть тканиною, щоб зібрати пил та інший бруд. Промийте великою кількістю води та висушіть чистою тканиною, і все готове.

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