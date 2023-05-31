Комарі боятимуться і близько підлетітимуть: ТОП-10 народних способів боротьби з комахами

Деякі способи допоможуть боротися з комарами на природі, а деякі — в будинку

З настанням тепла повернулися настирливі комарі, які можуть зіпсувати не лише посиденьки на природі, а й замучити вдома. Якщо у вас немає спеціальних засобів для боротьби з комахами – не біда, оскільки існує безліч народних методів порятунку від них. "Телеграф" розповість про десять із них.

На відміну від спеціальних засобів від комарів, які можуть захистити вас на тривалий час, народні діють протягом кількох годин. Щоб знову не стати "мішенню" комах, потрібно просто не забути їх регулярно оновлювати. Так, для боротьби з надокучливими комахами відмінно підійдуть:

Ялівець

Його можна використати на природі. Якщо ви вирішили влаштувати посиденьки біля багаття, але побоюєтеся, що комарі зіпсують вам відпочинку, киньте у вогонь пару ялівцевих гілок. Або ж можна крапнути кілька крапель ялівцевої олії. Дим відлякає мошок та комарів.

Ефірні олії

Це чудовий засіб проти комах. Їх можна використовувати, щоб відбити природний запах тіла, нанісши його на шкіру, змішавши 7-8 крапель з 1 столовою ложкою олії. У цьому випадку підійдуть гвоздика, аніс, апельсин, кедр, лаванда, чайне дерево, герань, м’ята, чебрець.

Лимон та евкаліпт

Одним із найефективніших засобів від комах є поєднання лимона та евкаліпту. Потрібно просто змішати 10 мл евкаліптової олії із соком одного лимона, а потім нанести це на відкриті ділянки тіла.

Ванілін

Ванілін також ефективно працює проти комарів та мошок. Потрібно нанести порошок на шкіру в чистому вигляді або змішати його з дитячим кремом.

Часник

Часник підійде, якщо ви збираєтеся, наприклад, ночувати у наметі. Для цього потрібно взяти 5-6 зубчиків часнику, роздавити їх, прокип’ятити у склянці води 5-6 хвилин. Потім рідину потрібно перелити в пульверизатор і обробити намет. Варто зважити, що в цьому випадку запах буде різким.

Герань та лаванда

Не дати комарам покусати себе можна, використовуючи масла герані та лаванди. Потрібно додати по 30 крапель на літр води. Потім її потрібно струсити та наносити на шкіру щогодини.

Гвоздика

Гвоздика відмінно допомагає впоратися з настирливими комахами. Для цього потрібно 5 г спеції залити склянкою води та прокип’ятити 15 хвилин. Потім розчин потрібно змішати з одеколоном у пропорції 1: 1 та наносити на відкриті ділянки шкіри.

Спиртовий розчин

Комарі не люблять запах спирту, тому цей засіб також добре підходить для боротьби з комахами. Потрібно наповнити пляшечку спиртом на ¾, а потім додати 50 крапель ефірної олії (лаванда, евкаліпт, лемонграс) та долити воду догори.

Базилік та полин

Якщо ви не бажаєте наносити на шкіру будь-які засоби, тримайте при собі гілочку базиліка або полину. Комарі бояться цих запахів.

Мазь із чорним перцем

У баночку потрібно налити 6 крапель олії чорного перцю, котячої м’яти, цітронели, лаванди та німа, а потім змішати з будь-яким зволожуючим кремом. Однак у разі не слід поспішати наносити його відразу попри всі відкриті ділянки тіла. Щоб перевірити, чи немає роздратування, чи алергії, засіб наносять на невелику ділянку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, вчені з’ясували, чому комарі кусають людей і кого вони обирають своєю "метою" частіше.