Навіщо натирати взуття банановою шкіркою: ефект вас точно здивує

Навіть дуже зношена пара взуття змінить свій вигляд завдяки цьому лайфхаку

Дачники дослідним шляхом з’ясували, що бананову шкірку можна використовувати для удобрення рослин на городі. Але на цьому корисні властивості не закінчуються. Шкірка бананів може бути альтернативою крему для взуття.

Завдяки натуральним маслам та фруктовим кислотам, які містяться в шкірці, повернеться блиск навіть дуже старого та зношеного взуття. Перед тим як відправити шкірку банана у відро для сміття, згадайте про те, що її можна використовувати як натуральний засіб для улюбленої пари черевиків.

Якщо ви хочете перевірити цей лайфхак і оновити взуття, виконайте прості дії. Використовуйте м’яку внутрішній бік бананової шкірки, щоб протерти взуття. Після того як протрете пару шкіркою, візьміть м’яку фіброву або вовняну ганчірку і відполіруйте взуття.

Після цієї нескладної процедури взуття знову сяятиме.

Раніше "Телеграф" ділився простим способом очищення білого взуття.