Чому не можна смартфон заряджати в автомобілі: вагомі причини цього не робити

Батарея телефону може зіпсуватися від неправильного процесу заряджання

Часто смартфон розряджається в невідповідний момент. Щоб його зарядити і не зникнути з зв’язку, власники автомобілів ставлять його на зарядку в автомобілі. Але мало хто знає, що це може зашкодити телефону.

На порталі Santeplus розповіли про те, чому не варто заряджати смартфони у машини та які ризики існують. Основна проблема полягає в тому, що для заряджання телефону потрібна стабільна подача енергії, але автомобіль цього не може дати.

Сучасні смартфони не вимагають зарядки до 100%, адже це може зашкодити акумулятору і скоротити термін його служби. Головне, щоб була стабільна подача електроенергії, але прикурювач автомобіля не може цього забезпечити.

Коли генератор запускається, йому необхідно багато енергії. Через що падає напруга. Крім того, до цього призводить використання обігріву в авто чи кондиціонері. Все це дуже негативно впливає на роботу смартфона.

Щоб акумулятор телефону прослужив довше, потрібно заряджати від "рідної" зарядки. А якщо немає іншого виходу, тільки тоді можна вдаватися до зарядки телефону від інших приладів.

Для користувачів смартфонів є кілька основних правил з експлуатації та обслуговування гаджетів. Вони допоможуть продовжити термін експлуатації гаджетів і вбережуть батарею під час заряджання:

Тримайте смартфон подалі від сонячних променів, щоб уникнути нагрівання або перегріву, особливо в момент заряджання. Крім того, в цей момент краще відключати інтернет та інші фонові програми, щоб зменшити навантаження на акумулятор.

Розряджати смартфон до нуля не рекомендується. Мінімальний поріг, якого потрібно дотримуватись, це 15–20%. Якщо у вас зараз немає можливості зарядити смартфон, краще включити енергозберігаючий режим.

При тривалому зберіганні смартфона краще заряджати акумулятор на 50-80%. Це потрібно робити, якщо пристрій просто лежить без діла.

Погана електропроводка може негативно впливати на зарядку смартфона. Не повинно бути стрибків напруги та збоїв, інакше у гаджета можуть виникнути проблеми.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка проста звичка допоможе довше зберегти заряд телефону. Важливо пам’ятати, що смартфон не просто так нагадує про оновлення, адже це впливає на термін служби акумулятора.