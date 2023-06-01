Таропрогноз на 2 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Декому варто приготуватися до поганих новин

П’ятниця, 2 червня 2023 року, деяким принесе тимчасові труднощі, тоді як інші зможуть досягти успіхів у справах і в чомусь змінити своє життя.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на другий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Вісімка мечів, Суд, Лицар пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Вісімка мечів

У п’ятницю Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сил що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Скоро у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Лицар пентаклів

Карта каже, що у середу Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в червні 2023 року згідно з картами Таро.