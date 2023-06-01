Звичайна пляшка з водою може стати чудовою пасткою для мух: простий спосіб позбутися набридливих комах

Ця пастка творить чудеса

Літо — прекрасна, тепла пора, коли нарешті можна насолодитися сонечком. Однак всю цю ідилію можуть легко зіпсувати настирливі комахи, типу мух або комарів. Зазначимо, що багато хто в боротьбі з ними може допомогти натуральні запахи, а також можна зробити спеціальну пастку.

Виготовити пастку своїми руками дуже просто, пише портал santeplus. Вам знадобляться прості інгредієнти, які ви, напевно, знайдете на своїй кухні. Ідея полягає в тому, щоб використовувати пластикову пляшку з солодкою та привабливою рідиною, яка приваблюватиме мух як магніт.

Як зробити пастку для мух із пляшки

Намалюйте лінію навколо пластикової пляшки з водою (1,5 літра) за допомогою перманентного маркера трохи нижче за конічну шийку.

Відріжте верхню частину пляшки.

Зніміть кришку, переверніть пляшку вгору дном і вставте її в дно контейнера (як показано на малюнку). Він буде діяти як вирва для завершення пастки для мух.

Потім зніміть "воронку" з пляшки, щоб можна було всередину помістити приманку. Майте на увазі, що мухи дуже люблять органічні речовини, що розкладаються, наприклад зіпсоване м’ясо. Однак це не найкраще рішення для дому. Тому краще вибрати щось із цього: фрукти, що трохи перезріли, суміш води і цукру 50/50, вода, змішана з медом, фруктовий сік, кленовий сироп, підійде навіть рідина для миття посуду з фруктовим смаком.

Якщо ви віддаєте перевагу підвісній пастці, тоді зробіть два невеликі отвори на протилежних сторонах у верхній частині пляшки. Потім просуньте в отвори шматок дроту чи нитки, зав’яжіть кінці, і ваша саморобна пастка для мух готова.

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