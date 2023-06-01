Проблему з мухами, мошками та будь-якими "літніми жуками" в будинку вирішено: два дієві лайфхаки

За допомогою простих пасток ви позбавитеся небажаних крилатих на кухні чи іншій кімнаті

Літо разом із теплом принесло нам проблеми з комахами у будинку. Мухи й плодові мушки можуть "атакувати" вашу кухню і доставляти безліч проблем, не кажучи про шкоду для гігієни приготування їжі. На щастя, ефективні лайфхаки позбавлять вас від будь-яких жуків в оселі.

У будинку не буде мух та мошок, якщо розставити в кімнаті пастки, які легко зробити своїми руками. Про це розповідає видання Express.

Лайфхак із яблучним оцтом

Доступний засіб для лову всіляких жуків та мух на кухні. Оцтовий запах приваблює мух, а якщо додати в миску трохи рідини для миття посуду, шкідники будуть спіймані. Найкраще розмістити саморобну пастку в центрі кімнати, щоб залучити якомога більше комах.

Лайфхак із цукром

Не менш ефективна приманка для мух — щось солодке, наприклад мед, сироп або звичайний цукор. Щоб зробити пастки, наповніть невелику скляну банку водою, додайте одну чайну ложку цукру та поставте ємність на кухні. Як тільки мухи потраплять у банку, вилийте її та повторіть процес.

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