Як очистити лобове скло від мошок: прості способи

Попрощайтеся із забрудненнями на склі за допомогою цих простих засобів

Кожному автомобілісту добре знайома ситуація, коли після поїздки трасою, особливо у вечірній час, все лобове скло просто усіяне комахами. Відмити скло – непросте завдання. Звичайною водою та ганчіркою сліди комах прибрати практично неможливо.

Якщо омивач теж не змиває комах зі скла, можна відмити їх за допомогою саморобного розчину.

Рецепт розчину від комах на лобовому склі

Вам знадобиться кип’ячена вода, кондиціонер для білизни, миючий засіб та аміак.

У 5 літрах кип’яченої води потрібно розчинити половину склянки миючого засобу та стільки ж кондиціонера для білизни, а потім влити флакон розчину аміаку.

Цей засіб потрібно нанести на лобове скло за допомогою ганчірки або м’якої губки, або залити його в бачок і нанести через форсунки. Після того, як розчин повністю покриє скло, увімкніть двірники. Через пару хвилин з лобового скла стіче весь бруд.

Деякі водії радять використовувати знежирюючий спрей на цитрусовій або лужній основі, пише lovetoknow. Його розводять із водою у пропорції 1:4 і наносять на забруднення, труть м’якою щіткою та змивають.

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