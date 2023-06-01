Оббивка буде як нова: як вивести кавову пляму з дивана

Хитрість, як почистити диван, якщо на нього пролили каву

У всій квартирі диван — найпоширеніший предмет меблів. Дехто навіть снідає, обідає і вечеряє, сидячи на ньому. Тому іноді на дивані з’являються небажані плями. Одні з найпоширеніших – плями кави. На щастя, такий вид забруднення можна дуже швидко і просто видалити самотужки. Для цього можна використовувати кришку з рушником, або обійтися без них.

Перш ніж братися до обробки кавової плями, бажано повністю пропилососити диван. Таким чином видаляється бруд зі складок, який може утруднити чищення.

Як тільки диван буде очищений від сміття, можна обробити кавову пляму. Для її видалення потрібна сода. Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води в контейнері й добре перемішайте, доки не отримаєте пасту. Нанесіть цю суміш на пляму від кави та добре потріть старою зубною щіткою.

Дайте продукту подіяти на пляму протягом п’яти хвилин. Після цього промийте ділянку водою, щоб видалити всі сліди пасти. Ви побачите, як пляма від кави зникла.

Після цього потрібно висушити диван. Це можна зробити за допомогою фена.

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