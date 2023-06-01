Досить мучитися від спеки: 6 лайфхаків, як охолодити свій будинок без кондиціонера

Шість простих порад допоможуть вам легко охолодити свою оселю влітку

Літню спеку багато людей переносять досить важко, особливо якщо в будинку немає кондиціонера, який би допоміг людині охолонути в задушливій кімнаті або після вулиці. Однак у таких випадках рятуватися від спеки можна в інший спосіб. "Телеграф" зібрав корисні поради про те, як охолоджувати свій будинок чи квартиру у літній період.

Для того, щоб прибрати "парилку" з кімнат і зробити в ній знову комфортну температуру, не потрібно багато часу, зусиль і навіть витрат. Існує маса способів зробити це за лічені хвилини.

Як охолодити свій будинок влітку

Сонцезахисна плівка на вікнах. Цей спосіб може запобігти проникненню в будинок або квартиру сонячних променів. Плівка відбиває їх і водночас практично не затемнює вікно.

Цей спосіб може запобігти проникненню в будинок або квартиру сонячних променів. Плівка відбиває їх і водночас практично не затемнює вікно. Витяжка. У сильну спеку на кухні можна включити витяжку. Це допоможе прибрати частину гарячого повітря із приміщення.

У сильну спеку на кухні можна включити витяжку. Це допоможе прибрати частину гарячого повітря із приміщення. Кубики льоду та сіль. У глибокий посуд слід покласти кубики льоду і трохи посипати їх сіллю, а потім поставити тарілку перед вентилятором, що працює.

У глибокий посуд слід покласти кубики льоду і трохи посипати їх сіллю, а потім поставити тарілку перед вентилятором, що працює. Мокрі рушники . У сильну спеку в кімнатах можна розвісити мокрі рушники та простирадла. І щойно вони висохнуть, їх треба намочити знову.

. У сильну спеку в кімнатах можна розвісити мокрі рушники та простирадла. І щойно вони висохнуть, їх треба намочити знову. Зволоження повітря. Це можна робити за допомогою спеціального зволожувача або за допомогою звичайного спрей. Наберіть у пульверизатор холодну воду і розпорошуйте її кожні 40 хвилин.

Це можна робити за допомогою спеціального зволожувача або за допомогою звичайного спрей. Наберіть у пульверизатор холодну воду і розпорошуйте її кожні 40 хвилин. Відчинені вікна. В саму спеку відчинені вікна не дадуть жодного результату, а навіть навпаки, у будинку стане ще спекотніше. Відчиніть всі вікна в будинку з настанням вечора, але до сходу сонця потрібно встигнути закрити. Тоді в будинку зберігатиметься прохолода.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як приготувати домашній лимонад, який чудово підійде у літню спеку.