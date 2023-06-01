Саморобна паста за ніч очистить духовку від будь-якого жиру: фантастичний лайфхак

Магазинні засоби для очищення легко замінити підручними продуктами, які є на вашій кухні

Духовку рекомендується мити щоразу після використання, проте не всі це роблять. Якщо на листах залишаються залишки їжі, яка пригоріла, або жир, то прибирання стає більш важким. Однак є спосіб очистити духову шафу без особливого клопоту.

За допомогою двох підручних засобів ви легко очистите духовку від будь-яких жирних забруднень. Дієвим лайфхаком поділилося видання Express.

Для фантастичного лайфхаку вам потрібні харчова сода та столовий оцет. Ці дешеві інгредієнти дадуть приголомшливий результат. Швидше за все, кожен із продуктів знайдеться у вашій кухонній шафі.

Як очистити духовку харчовою содою та оцтом? Змішайте два інгредієнти з двома-трьома столовими ложками води, щоб вийшла паста з харчової соди. Вийміть деко з духовки, розподіліть пасту по всій внутрішній поверхні та залиште на 12 годин, а краще на ніч.

Потім за допомогою вологої ганчірки зніміть шар засохлої харчової соди. Наповніть пульверизатор оцтом і збризкайте поверхню. Суміш почне пінитися – це нормальна реакція. Тепер протріть лист: духовка сяятиме від чистоти.

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