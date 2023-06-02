Вимийте плитку на підлозі цим засобом: результат приємно здивує

Ці засоби вимиють усе — від пилу до стійкого жирного нальоту

На кахельну підлогу зазвичай потрапляє багато бруду. І хоча вимити її простіше, ніж вичистити килим, для підтримки чистоти також потрібні ефективні засоби.

Як пише Merkur.de, у кожному будинку є натуральні засоби, які повернуть плитці первинний блиск.

При слабкому або середньому забрудненні плитки для підлоги зазвичай досить теплої води, змішаної з невеликою кількістю рідини для миття посуду. Достатньо просто протерти підлогу теплою мильною водою, щоб позбутися від забруднень, які могли з’явитися на підлозі з часу попереднього прибирання.

Але якщо вам потрібно вимити сильні забруднення на плитці, використовуйте кислоту. І оцет, і лимонна кислота чудово справляються з вапняним нальотом та жирними забрудненнями. Просто розбавте оцет або кислоту з водою і вимийте підлогу за допомогою ганчірки або губки.

Дуже ефективним є також поєднання оцту/лимонної кислоти та харчової соди. Сода легко видаляє найстійкіші жирові відкладення. У поєднанні з кислотою ви отримаєте універсальний засіб від вапняного нальоту та жирових відкладень на плитці.

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