Вибирайте правильну вазу: як зберегти зрізані півонії особливо довго

При неправильному догляді півонії зовсім недовго стоять у вазі

Півонії — розкішні квіти з неймовірним ароматом. Ці квіти мають чудовий вигляд у саду, але й не менше радують око у зрізаному вигляді у вазі. І звичайно ж хочеться милуватися їхньою красою якомога довше.

За допомогою кількох порад можна збільшити термін життя півонії у вазі.

Якщо ви хочете, щоб півонії у вазі цвіли довго, дотримуйтесь цих правил.

Правильно обрізайте квіти. Щоб півонії були добре забезпечені водою до квіток, потрібно зрізати близько 3-5 сантиметрів стебел під кутом.

Видаліть нижнє листя, щоб жодне з них не було у воді. Стебла мають бути занурені у воду на три чверті.

Виберете правильну вазу. Для півонії ідеальна ваза з глини або порцеляни, через те, що стебла цих квітів чутливі до світла і швидше в’януть під його впливом. Якщо є лише прозора ваза, затемніть її за допомогою паперу або тканини.

Слідкуйте за тим, щоб ваза була достатньо вільною для стебел. І звичайно ж вона має бути чистою.

Правильне розташування. Як би красиво не грало сонячне світло навколо півоній, що розкрилися, — і сонце, і протяги скорочують їхнє життя. Але водночас приміщення, в якому стоятимуть квіти, має бути досить світлим.

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