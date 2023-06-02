Вибирайте правильну вазу: як зберегти зрізані півонії особливо довго
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При неправильному догляді півонії зовсім недовго стоять у вазі
Півонії — розкішні квіти з неймовірним ароматом. Ці квіти мають чудовий вигляд у саду, але й не менше радують око у зрізаному вигляді у вазі. І звичайно ж хочеться милуватися їхньою красою якомога довше.
За допомогою кількох порад можна збільшити термін життя півонії у вазі.
Якщо ви хочете, щоб півонії у вазі цвіли довго, дотримуйтесь цих правил.
Правильно обрізайте квіти. Щоб півонії були добре забезпечені водою до квіток, потрібно зрізати близько 3-5 сантиметрів стебел під кутом.
Видаліть нижнє листя, щоб жодне з них не було у воді. Стебла мають бути занурені у воду на три чверті.
Виберете правильну вазу. Для півонії ідеальна ваза з глини або порцеляни, через те, що стебла цих квітів чутливі до світла і швидше в’януть під його впливом. Якщо є лише прозора ваза, затемніть її за допомогою паперу або тканини.
Слідкуйте за тим, щоб ваза була достатньо вільною для стебел. І звичайно ж вона має бути чистою.
Правильне розташування. Як би красиво не грало сонячне світло навколо півоній, що розкрилися, — і сонце, і протяги скорочують їхнє життя. Але водночас приміщення, в якому стоятимуть квіти, має бути досить світлим.
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