Ніколи не періть постіль з одним засобом: через це простирадла жовтіють

Прати постільну потрібно частіше, а для відбілювання підійдуть підручні продукти

Біла постільна білизна – класика, але потребує правильного догляду. Щоб простирадла, наволочки та підковдри залишалися білими, не можна прати їх з відбілювачем. Цей засіб не позбавить вас плям, а лише викличе пожовтіння тканини.

Для прання постільної білизни краще використовувати підручні засоби, що вибілять вироби. Про дієвий лайфхак пише видання Express.

По-перше, не варто використовувати для прання постільних речей хлорний відбілювач. Замість бажаного освітлення ви ризикуєте зіпсувати речі, тому що хлор може викликати появу жовтих плям.

Замість відбілювача краще використовувати підручні засоби. Харчова сода і оцет чудово впораються із забрудненнями, змиють олію, піт і не тільки, а заразом відбілять постільний комплект. Завдяки доступним продуктам простирадла будуть свіжими та білими.

Як прати постільну білизну, щоб вона знову стала білою? Додайте півсклянки харчової соди в пральний порошок перед завантаженням. Харчова сода посилює мийний засіб, а також допомагає усувати будь-які запахи. Оцет має відбілювальні властивості та діє як пом’якшувач тканини. Спробуйте додати півсклянки рідини на початку циклу прання. Крім того, завжди можете замочити простирадла й наволочки в оцті та теплій воді перед тим, як помістити їх у пральну машину.

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