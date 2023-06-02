Чим протирати вікна, щоб завжди ефектно блищали: найкращий копійчаний спосіб

Вимийте вікна та підлогу цими розчинами з бюджетних інгредієнтів

Блискучі та ідеально чисті вікна, а також підлога, є прекрасними доповненнями до будь-якого інтер’єру. Вони створюють атмосферу затишку та комфорту. Однак багато господинь стикаються з питанням: як правильно мити вікна, щоб вони виблискували?

Щоб досягти тривалої чистоти вікон та підлоги, рекомендується використовувати представлені нижче розчини. Весь процес прибирання займає менше ніж годину, пише cpykami.

Як помити вікна

Щоб очистити вікна, наповніть миску 6 літрами води та додайте половину столової ложки будь-якого мийного засобу для посуду та одну столову ложку 70% оцтової есенції. Потім вимийте обидві сторони вікон за допомогою ганчірки, змоченої в цьому розчині, і протріть їх чистою сухою ганчіркою. Той самий розчин можна використовувати для миття дзеркал.

Як помити підлогу

Додайте половину кришечки будь-якого мийного засобу для підлоги та весь флакон гліцерину в обсязі 25 грамів у 6-7 літрах води. Ретельно перемішайте та використовуйте цей розчин для миття підлоги за звичайною схемою.

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