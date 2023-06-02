Відпочинок на природі врятовано: народні засоби для захисту від комарів

Ці прості засоби точно убережуть вас від укусів комарів та не зіпсують відпочинок

З настанням літа у всіх виникає та сама проблема — як врятуватися від комарів. Ці кровопивці, що літають, прокушують навіть одяг, хоча вчені вже працюють над спеціальною захисною тканиною. А доки її не випустили до масового продажу, доводиться рятуватися народними методами.

На порталі Doc.ua дали кілька порад, як і чим можна врятуватися від комарів. Ці засоби можна як наносити на шкіру, так і створювати "захисну зону" навколо себе.

Ефірні масла

Комарі летять на запах тіла людини. Щоб його перебити, використовуйте ефірні олії: евкаліпт, гвоздика, аніс, апельсин, кедр, лаванда, чайне дерево, герань, м’ята, чебрець. Застосовувати їх можна по-різному. Наприклад, можна зробити арома-лампу, додавши у свічку 5-7 крапель ефірної олії та гарячу воду.

Також можна зробити ароматичну свічку, яка обкурюватиме приміщення запахами ефірних олій. Для цього потрібно на вже готову свічку накапати кілька крапель ефірної олії та підпалити.

Крім того, сумішшю ефірної олії та води можна просочити серветку або рушник. Покладіть її біля ліжка перед сном, і комарі до вас не підлетять.

Лимон із гвоздикою

Ще одним ефективним засобом від комарів влітку є лимон із гвоздикою. Комах дратує аромат цитрусових, а гвоздика лише посилює аромат. Крім того, насичений аромат прянощі дезорієнтує комарів у просторі, через що вони не можуть відчувати кров. Візьміть половинку лимона і вставте в неї 5-8 штук сухої гвоздики.

Ваніль

Мало хто знає, але комахам не подобається приємний для людей запах ванілі. Розведіть чайну ложку ванілі у склянці води та протріть розчином відкриті ділянки шкіри, обприскуйте одяг чи приміщення.

Базилік

Ця рослина не тільки надає страві приємного смаку і аромату, але й відлякує комарів і мух. Якщо він росте у вас вдома, то вважайте, що ви захищені. А якщо ні, то приготуйте зі свіжого листя спрей-репелент. Для цього замочіть листя базиліка в окропі на декілька годинників, а потім змішайте зі спиртом.

Також можна змішати листя базиліка з квітами черемхи і розкласти по кімнаті. Крім того, можна насипати цей розчин на папір, заздалегідь змочений клеєм, і у вас вийде стрічка від комах.

Лаванда

Ця рослина має той самий ефект, що й базилік. Розташуйте квіти лаванди в місцях імовірної появи комах і забудьте про набридливих комарів, метеликів або моль.

М’ята

М’ята ефективна як проти комарів, так і проти бліх, мух, мишей і мурах. Розкладіть сушену м’яту на підвіконні або зробіть спрей, змішавши з окропом.

Хвоя

Ялинові чи соснові шишки також допоможуть проти комарів. Киньте їх у багаття, щоби комахи забули до вас дорогу. Замінити їх можна підсушеною хвоєю ялівцю. Запах кедрової олії відлякує комарів, мух і навіть тарганів, що робить його чудовим рішенням як на природі, так і в квартирі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому комарі кусають людей. Вчені з’ясували, на який саме запах реагують комахи і чому одних людей вони кусають частіше, ніж інших.