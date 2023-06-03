Таргани не проникнуть у ваш будинок: ароматний засіб боротьби з комахами

Натуральний засіб для боротьби з неприємними комахами

Хоч би які охайні господарі були, таргани можуть з’явитися в будь-якому будинку. Крім непривабливого зовнішнього вигляду, таргани становлять небезпеку для здоров’я, оскільки можуть переносити бактерії, що спричиняють тяжкі захворювання. Якщо вчасно не вжити заходів, потім буде дуже важко викорінити цих комах.

Для боротьби зі шкідниками можна використовувати покупний хімічний засіб або розчин з аптеки. Але не менш ефективним засобом проти тарганів буде часник.

Запах часнику дуже неприємний для цих комах. Якщо ви знаєте, звідки таргани проникають у вашу оселю, рекомендується розмістити там кілька зубчиків часнику з надрізаним кінчиком, щоб вони давали досить сильний аромат. Комахи чутимуть неприємний запах і у них відпаде бажання проникати у ваше житло.

Важливо пам’ятати, що поверхні в будинку завжди повинні бути в чистоті та періодично дезінфікуватися. Особливо це стосується ванної та кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав про ефективні народні способи боротьби з комарами.