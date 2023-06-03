У чому замочити пожовклі з застарілими плямами речі, щоб повернути їм білизну: "бабусин" метод

Іноді звичайного прання недостатньо, щоб позбавити речі жирних плям

Якщо, наприклад, на рушник з’явилися плями, виникає питання про те, як їх видалити. Відповідь це питання залежить від характеру плям та їх давності. Найчастіше можна обійтися без сучасних відбілювачів, використовуючи доступні та недорогі засоби, які є під рукою у кожної господині.

Для відновлення ідеальної білизни, яку колись мали речі, слід занурити їх у розчин, популярний ще у 70-х роках. Чудові результати та ефективність цього "бабусиного" методу перевірені часом і перевищують усі очікування, пише cpykami.

Як прибрати застарілі плями на речах

Наповніть гарячою водою тазик (80-90 градусів) і додайте 50-80 грам канцелярського клею (такого як рідке натрієве скло), залежно від ступеня забруднення. Занурьте одяг у цей розчин і залиште його у воді до повного остигання. Якщо після цього часу речі не повністю відбілилися, повторіть процедуру ще один раз. Потім вимийте їх у пральній машині або прополощіть вручну.

Раніше "Телеграф" писав, як відбілити тюль за допомогою звичайної зеленки. Також ми розповідали, як відбілити постільну білизну за допомогою нашатирного спирту.