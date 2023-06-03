Ручки плити блищатимуть за 5 хвилин, якщо нанести на них цей домашній копійчаний розчин

Забудьте про соду та оцет

Якщо забруднення не надто складні, то поверхня, дверцята плити та конфорки можуть бути легко очищені гелем для миття посуду або звичайною водою. Однак ситуація інша, якщо липким нальотом жиру покриті ручки плити.

Якщо він накопичився протягом тривалого часу, то доведеться вкласти чимало зусиль, щоб позбавитися нальоту. Не кожна "хімія" з магазину підходить для такого випадку, адже навіть дорогі засоби можуть пошкодити покриття побутової техніки або залишити сліди у вигляді розводів і темних плям. З цієї причини хитрі домогосподині самі готують спеціальну суміш, яка ніколи їх не розчаровує, пише pixelinform.

Як відмити ручки плити від жирного нальоту

Для приготування суміші необхідно змішати по дві чайні ложки спирту, нашатирю та гліцерину. Краще використовувати суміш за допомогою силіконового пензлика для олії, щоб вона рівномірно розподілилася і проникла у важкодоступні стики. Через п’ять хвилин залишки розчину можна просто видалити вологою ганчіркою. Після цієї простої процедури ручки стануть такими чистими, як при покупці!

Зазначимо, що газова плита при регулярному використанні з часом покривається різними забрудненнями. Раніше "Телеграф" писав, як відчистити плиту лише за 10 хвилин.