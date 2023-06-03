Недорого та ефективно: засіб із двох компонентів відмиє всю ванну

Усього один саморобний засіб замінить відразу кілька засобів для очищення

Для наведення та підтримання порядку у санвузлі в арсеналі господарів є безліч засобів. Це порошки та гелі для миття сантехніки, спреї для миття дзеркал. На їх придбання витрачається чимало грошей.

Заощадити на всіх цих засобах можна, якщо самостійно приготувати універсальний засіб для прибирання у санвузлі. На цю справу піде не більше ніж хвилину часу.

Компоненти для універсального миючого засобу недорогі, а у багатьох навіть є в наявності вдома. Це рідке господарське мило і найпростіша зубна паста. Потрібно просто змішати два ці компоненти у пропорції 1:1. Можна додати трохи теплої води, якщо консистенція виявиться дуже густою.

Завдяки цьому миючому засобу у ванній та туалеті буде чистота, а як бонус кімната буде ароматизована — в ній стоятиме запах м’яти. Цим миючим засобом можна очищати абсолютно всю сантехніку та плитку.

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