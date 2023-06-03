Як не засмажитись в автомобілі влітку без кондиціонера: корисні поради водіям

Поїздку можна зробити комфортною навіть без кондиціонера

З настанням літа в Україну повернулася спека, через яку автомобілісти знову зіткнулися з тим, що салони їхніх транспортних засобів перетворюються на задушливу парилку.

Хоча в таких ситуаціях наявність кондиціонера буде найнадійнішим способом вирішити проблему, проте далеко не всі їх мають. Втім, як мовиться в матеріалі НВ, навіть без цього пристрою можна зробити поїздку більш комфортною.

Прохолодний салон

В автомобілі перед виїздом варто відкрити вікна, щоб позбавитися накопиченого всередині тепла. Якщо це можливо, паркувати його варто в тіні, щоб не давати йому розігріватися, крім того, можна використовувати сонцезахисні екрани.

Вентиляція

Відкрийте вікна, увімкніть вентиляцію або повітряне коригування, щоб забезпечити циркуляцію повітря в салоні. Навіть якщо на вулиці спека, свіже повітря все одно дозволить скинути кілька градусів у салоні.

Не забувайте про воду

Перед поїздкою варто взяти достатню кількість води, щоб не допустити зневоднення організму або теплового удару. Щоб вода не так швидко охолоджувалась, пляшку можна замотати у рушник.

Одяг

Одяг з легких та пропускаючих повітря матеріалів дозволить зменшити вплив спеки на організм та не допустити перегрівання.

Теплопоглинаючі матеріали

Сидіння в салоні можна накрити рушниками або покривалами з теплопоглинаючих матеріалів. Це дозволить тілу не контактувати з розігрітими на сонці поверхнями та знизити температуру всередині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко охолоджувати напої в холодильнику лише за 15 хвилин.