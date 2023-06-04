Не викидайте старі рушники: несподівані рішення для старого текстилю

7 ідей, як дати друге життя зношеним рушникам

Рано чи пізно рушники зношуються і більше не можуть використовуватись за прямим призначенням. Якщо рушники втратили м’якість, можна спробувати повернути її за допомогою невеликої хитрості. Але якщо це не допомогло, використовувати зношений текстиль можна не за прямим призначенням.

Ось кілька ідей, як можна використати старі рушники.

1. Серветки, що чистять. Найпростіше, що можна зробити зі старих рушників — розрізати їх на квадрати та використовувати як ганчірки для прибирання будинку.

2. Набивання для подушок. Нарізаний на дрібні шматочки рушник можна використовувати як набивання для декоративних подушок або лежанки для домашніх тварин.

3. Слинявчик. Якщо в будинку є маленькі діти, під час підгодовування старі рушники можна використовувати як слинявчики. Їх можна не прати, а без жалю відправляти у відро після використання.

4. Оригінальний килимок. Декілька рушників можна розрізати на кілька смужок і спробувати сплести килимок для ванної або на дачу.

5. Прихватки. Ідеальне рішення для старого товстого рушника — використовувати його як прихватку на кухні.

6. Чохол для дошки для прасування. Якщо у вас є швейна машинка та навички шиття, зі старого рушника можна пошити практичний чохол на прасувальну дошку.

7. Лежанка для тварини. Якщо з’єднати два старі рушники однакових розмірів і зшити по контуру, можна отримати лежанку для собаки або кішки. Можна набити її синтепоном, або іншим старим рушником, який ви наріжете на дрібні шматочки.

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